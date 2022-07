Massimiliano Massimi è stato promosso al grado di capitano

Massimiliano Massini, è stato promosso al grado di capitano. Massimi, 56 anni, docente alla Scuola allievi marescialli e brigadieri Carabinieri di Firenze, è laureato in Scienza dell’Amministrazione all’Università di Siena e in Giurisprudenza all’università di Napoli. In Valdinievole dal 1988 ha ricoperto vari incarichi in diverse stazioni dell’Arma.Dopo la morte del figlio Massimo scomparso a 17 anni nell’ottobre 2014 in un incidente stradale è stato uno dei promotori della legge sull’omicidio stradale.