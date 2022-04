Luca Marziale investito da un'auto durante un allenamento

Montecatini Terme, 8 aprile 2022 - Luca Marziale, ventenne corridore del Team Corratec Montecatini è stato investito da un'auto mentre si allenava in località Campoli Appennino, lungo la Valle del Liri nel Lazio. Una brutta avventura, ma per fortuna nulla di grave.

Il giovane corridore laziale stava percorrendo la SR 666 in direzione Sora in provincia di Frosinone, quando un'auto di grossa cilindrata ha invaso la corsia facendolo finire a terra. Nonostante l'impatto, l'automobilista non si è fermato e solo in un secondo momento è tornato indietro per soccorrere Marziale. Trasportato all'Ospedale di Sora, i medici non gli hanno diagnosticato nulla di rotto nonostante escoriazioni lungo tutto il corpo e forti dolori, in special modo alla caviglia, che lo costringeranno per qualche giorno a camminare con le stampelle.



Antonio Mannori