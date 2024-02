Marystar Music a Sanremo. Un programma con i big

MONTECATINI

Marystar Music, agenzia organizzatrice del Festival voci d’Oro "50 Anni & dintorni", come ogni anno è sbarcata a Sanremo i con nove cantanti migliori della sua manifestazione. Maria Angela , con lo staff Marystar ha realizzato il programma televisivo "Il Nostro Sanremo 2024", con l’attrice e ballerina Elena Presti, che ha raggiunto la diciasettesima edizione e che verrà trasmesso sul canale 86. Un programma all’insegna della musica italiana con interviste ai big e ai cantanti Voci d’Oro che si sono esibiti durante le manifestazione collaterali.

Un concerto con i cantanti Voci d’Oro in tour si è tenuto nel locale Sanremo Mamely vicino al Teatro Ariston. Marystar, a Sanremo ha dato il via alla ventisettesima edizione del Festival Voci d’Oro 2024, che si svolgerà a luglio, sempre alle Terme Tettuccio di Montecatini, il 5-6-7 e continuerà la promozione del cd compilation "Voci d’Oro 2023 Gli inediti". Per tutti i cantanti che hanno partecipato oltre all’emozione di essere a Sanremo durante il Festival della canzone italiana, è stata è una vera e propria promozione artistica. Si tratta della vetrina più importante che possa esserci in Italia, proprio per tutto ciò che ci si crea attorno, il vero volto del Festival di Sanremo, è quello creato dalle manifestazioni collaterali. Decine e decine di eventi che tengono sveglia la città per una settimana intera.

Daniele Bernardini