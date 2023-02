Maryagata a Casa Sanremo con il suo brano "Sbadata"

Ha portato la sua voce dolce, che bene si adatta allo swing, alla sedicesima edizione di Casa Sanremo. La giovane Maryagata De Luca, 23 anni di Monsummano Terme, si è esibita al Cinema Teatro Centrale nell’ambito di Casa Sanremo Live Box, cantando sulle note del suo primo brano musicale dal titolo "Sbadata", scritto da lei con l’aiuto della sua vocal coach Miriam Taylor.

"Dalla collaborazione dell’Accademia della mia insegnante con Ciro Barbato, direttore artistico e organizzativo di Casa Sanremo Live Box – ha detto Maryagata – è nata l’idea di partecipare a questa importante vetrina per giovani artisti emergenti durante la settimana del Festival della Canzone italiana. A Sanremo ho proposto lo scorso 8 febbraio l’inedito, in cui affronto un tema per me molto delicato: la perdita di mio padre".

"Sbadata" racconta la vita, le emozioni e i pensieri di una figlia verso un padre perso troppo presto, ma il cui ricordo è sempre forte, un legame indissolubile che si riflette nella quotidianità di tutti i giorni dove i pensieri corrono, un mondo di emozioni in grado di toccare le corde del cuore, raccontato in maniera delicata a ritmo di swing. Scritto da Maryagata con la sua vocal coach, che per prima ha spronato la sua allieva a studiare per migliorare quell’innata dote per il canto. "Ho sempre avuto la passione per la musica, mi sono avvicinata al canto incoraggiata da chi aveva sentito la mia voce e così ho deciso di iniziare circa un anno e mezzo fa. Adesso l’esperienza vissuta a Casa Sanremo, che porterò sempre con me". L’inedito è attualmente disponibile sulle piattaforme online Spotify, Youtube, Amazon Music e Apple Music.

Luca Fabiani