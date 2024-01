Marliana saluta il maresciallo Di Grado: "Grazie per quanto fatto"

Cambio al comando della stazione carabinieri di Marliana. Il maresciallo Massimo Di Grado lascia il paese dove ha prestato servizio per 15 anni per trasferirsi alla stazione carabinieri di Ponte Buggianese. A Marliana arriva il nuovo comandante Fausto Emanuele. Il comandante Di Grado è stato punto di riferimento per la comunità, sempre disponibile e presente per la popolazione e le istituzioni. Il sindaco di Marliana Federico Bruschi ha dichiarato: "La comunità di Marliana saluta il maresciallo Massimo Di Grado e dà il benvenuto al nuovo comandante Fausto Emanuele. Dopo 15 anni di irreprensibile servizio per la nostra comunità saluta il maresciallo Di Grado. Il Comune di Marliana ringrazia sentitamente il maresciallo per la grande professionalità e generosità con cui ha ricoperto il ruolo. Contestualmente – ha annunciato - prende servizio il nuovo comandante Fausto Emanuele a cui vanno i nostri più sentiti auguri e ringraziamenti per il servizio che si appresta ad iniziare a presidio della pubblica sicurezza del Comune di Marliana". Valentina Spisa