Marcia della pace: “Disarmiamo i cuori”. Il messaggio del Papa

Montecatini Terme, 6 gennaio 2025 – Tanti palloncini bianchi che si librano nel cielo in cerca di pace. Si è conclusa ieri alle 17.30 con questa immagine suggestiva, sulla scalinata della chiesa di Santa Maria Assunta, la marcia della pace, con la consegna, ai sindaci della Valdinievole, del messaggio di Papa Francesco da parte del vescovo di Pescia e Pistoia Fausto Tardelli. Il monsignore ha marciato con un centinaio di persone per le strade della città, nonostante la pioggia. Hanno camminato con le lettere bianche che componevano una parola apparentemente semplice, ma che sembra impossibile da mettere in pratica: “Pace”. Cinque i Comuni che hanno risposto all’appello e hanno fatto propria l’invocazione del pontefice. In prima linea, quattro amministratrici la vicesindaco di Montecatini Beatrice Chelli, quella di Ponte Buggianese Maria Grazia Baldi, l’assessore di Chiesina Uzzanese Caterina Benedetti e il primo cittadino di Massa e Cozzile Marzia Niccoli. Unico cavaliere della politica locale presente, il sindaco di Pescia Riccardo Franchi.

A marciare anche molti sacerdoti tra i quali don Gianluca Diolaiuti, don Marcellino, don Valerio Mugnaini, don Jesus. “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace” è il titolo del messaggio del Papa per la 58ª giornata della pace. “In ascolto del grido dell’umanità minacciata”. Per questo, l’Azione Cattolica, l’Ufficio Pastorale Familiare, la Caritas, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e la Pastorale giovanile, su impulso di monsignor Tardelli, hanno promosso ieri la marcia della pace, partita dall’istituto San Giuseppe. Il percorso è proseguito lungo via Puglie, corso Giacomo Matteotti, via San Martino, viale Giuseppe Verdi. Al microfono, durante il cammino, le parole del papa sono state declamate da alcuni fedeli. All’arrivo davanti al municipio, il vescovo ha consegnato agli amministratori il messaggio del Papa.

“Auguro a tutti – ha detto Beatrice Chelli – un 2025 di pace e armonia”. Poi il corteo è ripartito per raggiungere piazza del Popolo. All’arrivo sul sagrato della basilica il consueto scambio del segno della pace con il lancio dei palloncini. “Pace, è questo il grido forte e disperato che sorge dal cuore di tutti noi. Vogliamo costruire questa pace. Dobbiamo disarmare i cuori”.