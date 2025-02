Manutenzione dell’asfalto e lotta alle buche. La lista degli interventi strada per strada

Acque Spa e Comune di Pieve a Nievole a lavoro per il rifacimento di alcune strade. "Acque SpA ha ottenuto dal Comune l’autorizzazione per eseguire lavori di rifacimento dell’acquedotto su diverse strade del territorio – fanno sapere dall’amministrazione Diolaiuti – l’amministrazione si è assicurata, con apposite prescrizioni, che venissero contestualmente effettuate le opere di rifacimento del manto stradale. Gli interventi potranno essere parziali o completi. Le strade coinvolte dai lavori comprendono via Giannini nella sua interezza, un tratto di via Porrioncino compreso tra l’incrocio con via Martiri del Padule e l’incrocio con via Porrione, oltre a un segmento di 280 metri a nord di via Leopardi, che sarà anch’essa interamente interessata dai lavori. Analogamente, verranno eseguiti interventi su tutta via Martiri del Padule, via Alberello e sul lungo tratto di via Cosimini, compreso tra l’incrocio con via Donatori del Sangue e quello con via Tanelli".

La lista degli interventi potrebbe essere destinata a ampliarsi. "Al termine degli interventi previsti – proseguono dall’amministrazione Diolaiuti – il Comune procederà con una valutazione complessiva per individuare eventuali ulteriori lavori di manutenzione o integrazione necessari a garantire una viabilità sicura e funzionale. L’amministrazione continuerà a informare la cittadinanza sull’andamento dei lavori e rimane disponibile al confronto con i cittadini per raccogliere segnalazioni e suggerimenti. L’obiettivo resta garantire sicurezza, efficienza e decoro alle strade di Pieve a Nievole, nell’interesse di tutti".