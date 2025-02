Il corteo silenzioso dei cittadini, appello per garantire la sicurezza. “Montecatini merita più rispetto”

Montecatini Terme, 13 febbraio 2025 – Hanno sfilato nel cuore del centro cittadino senza attacchi aggressivi o polemiche politiche, ma solo per chiedere in modo gentile più sicurezza allo Stato, dopo i fatti avvenuti negli ultimi mesi. Circa 200 persone hanno raccolto l’appello lanciato dagli organizzatori. L’appuntamento era in corso Matteotti, davanti alla vetrina della boutique Bonvicini, danneggiata nelle scorse settimane dalla grossa pietra lanciata da un ragazzo italiano, nel disperato tentativo di compiere un furto.

La partecipazione di esponenti di opposti schieramenti ha confermato l’obiettivo di voler fare qualcosa per Montecatini e di uscire dalla logica degli schieramenti politici. Anche il sindaco Claudio Del Rosso ha deciso di partecipare alla passeggiata per la sicurezza. «Come sempre – ha dichiarato – sono qui per Montecatini. Capiamo bene che la sicurezza è un problema di portata nazionale, anche se non sottovalutiamo assolutamente gli episodi avvenuti in città. Montecatini vuole fare la sua parte insieme alle forze dell’ordine». Anche l’opposizione ha partecipato con numerosi esponenti. Il consigliere di minoranza Karim Toncelli (Lega) conferma che il suo gruppo «ha risposto presente al grido di allarme lanciato dalle associazioni di categoria su questo tema tanto importante per la nostra realtà».

Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega, ha ribadito che «la situazione a Montecatini è davvero brutta. Vorrei esprimere la nostra vicinanza a tutti i cittadini e alle associazioni di categoria».

Il consigliere Edoardo Fanucci ha ribadito che «sulla sicurezza la città esprime una chiaro segnale di difficoltà. È una questione di realtà, non di percezione. Servono azioni straordinarie, come il trasferimento di alcuni uffici comunali alla stazione ferroviaria Montecatini Centro e l’attivazione di una stanza di controllo del sistema di videosorveglianza cittadino, affinché le riprese non vengano utilizzate dopo che i fatti sono avvenuti, ma sia possibile fare prevenzione». Anche un esponente dell’amministrazione regionale ha partecipato alla passeggiata sulla sicurezza. Riccardo Trallori, capo della segreteria dell’assessore Stefano Ciuoffo, ha ribadito che «era doveroso essere presenti a fianco della città. Serve un impegno concreto da parte dello Stato per risolvere questi problemi».