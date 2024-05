Mala-movida, controlli straordinari. Polizia in campo a Montecatini

Montecatini Terme, 7 maggio 2024 – I giovani trascorrono le serate della movida in mezzo allo spaccio della droga. Sabato sera, gli agenti del commissariato di Montecatini hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dei comportamenti illeciti in generale.

L’intervento ha visto coinvolto personale della squadra di polizia giudiziaria e della polizia amministrativa, con le volanti, la polizia scientifica e l’unità cinofila antidroga di Firenze. La polizia di Stato ha operato nell’area di via Marruota, via del Salsero, della stazione Montecatini-Centro del parcheggio di via Enrico Toti, con l’attivita’ estesa a tutto il centro cittadino. Nell’occasione sono stati controllati svariati esercizi pubblici (bar, sale scommesse) nonché verificate le condizioni di sicurezza di numerose strutture ricettive chiuse.

Il servizio, oltre a fornire importanti informazioni in ordine alle dinamiche delle situazioni di illegalità presenti sul territorio, come lo spaccio di droga, la vendita di alcoolici a minori, l’occupazione di strutture in disuso, ha permesso di rinvenire e sequestrare delle dosi di sostanze stupefacenti occultate nella zona della stazione (otto grammi di hashish) e vicino d l centro (9.93 grammi di hashish). Non sono emerse criticità degne di rilievo durante i controlli effettuati al negozio Malcom di corso Matteotti 108 e all’Hotel Augustus di via Manzoni, mentre risultavano chiusi i i vari locali.

La polizia di Stato prosegue i controlli tra i pubblici esercizi cittadini, contro lo spaccio di stupefacenti e la diffusione di alcolici tra i minori, e tra gli alberghi e i fondi dismessi, per evitare effrazioni e occupazioni di sbandati e soggetti poco raccomandabili. Sono questi alcuni tra i principali problemi di sicurezza e ordine pubblico con cui si e’dovuto confrontare al suo arrivo a Montecatini il nuovo dirigente d o commissariato, il vicequestore Fabio Pichierri.

