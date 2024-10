Magli fa esultare la Mastromarco Sensi Nibali. Volata di classe e trionfo nel Gp Del Rosso

Sono stati i corridori locali a trionfare nel 73° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica delle foglie morte per élite e under 23. Sul viale Verdi a Montecatini Terme con tanti sportivi presenti, il successo a Lorenzo Magli che abita a Fibbiana di Montelupo e corre per la squadra locale Mastromarco Sensi Nibali. In seconda posizione Ludovico Crescioli che risiede a Lazzeretto di Cerreto Guidi al confine con la provincia di Pistoia, terzo il vincitore del 2023 Manuele Oioli della Q36.5 Continental, la squadra guidata dal tecnico di Lazzeretto Daniele Nieri. Magli ha coronato una bella prestazione e come gli è capitato in altre occasioni è riuscito a piazzare la zampata vincente.

È un successo particolare anche per la società Mastromarco Sensi Nibali diretta dal tecnico Gabriele Balducci, società che da tempo ha annunciato di lasciare la categoria nel 2025 compiendo un passo indietro ed occupandosi degli juniores. Magli, che ha il fratello Filippo professionista nella VF Group Bardiani, giunto quarto nei giorni scorsi nel Gran Piemonte, ha dedicato il successo al sodalizio caro anche a Vincenzo Nibali ed al tricolore Alberto Bettiol, con questa meritata seconda vittoria stagionale colta regolando un ristretto plotoncino di corridori protagonisti del finale sul circuito con la salita di Vico. Bravissimo anche oggi nell’ultima gara della sua brillante stagione Crescioli, un giovane di belle speranze e promesse, e ottima la prova di Oioli che cercava di fare il bis.

Ordine di arrivo: 1) Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali) km 176, in 4h06’, media km 42,877; 2) Ludovico Crescioli (Technipes InEmiliaRomagna); 3) Manuel Oioli (Q.36.5 Continental); 4) Simone Griggion (Trevigiani); 5) Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera); 6) Francesco Parravano (Aran); 7) Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze); 8) Emanuele Ansaloni (Technipes InEmiliaRomagna) a 4“; 9) Diego Bracalente (MBHbank Colpack Ballan); 10) Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze).

Antonio Mannori