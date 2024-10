Magic moment Larcianese

La Larcianese sta vivendo un momento decisamente positivo. Un primo posto in classifica meritato, guadagnato grazie alla vittoria ottenuta contro il Forte dei Marmi, va oltre ogni più rosea previsione fatta dai dirigenti all’inizio della stagione. Siamo solo all’ottava giornata e il campionato è ancora lungo, ma la società viola, consapevole di tutto questo, desidera godersi questo momento fantastico e insperato. Il prossimo turno di campionato, anticipato a sabato due novembre, la Larcianese lo giocherà in trasferta sul campo del Marginone. Un’altra occasione per dimostrare quanto sia forte e matura la squadra. "Come ripeto da diverso tempo – esordisce il tecnico viola Maurizio Cerasa- occorre stare con i piedi per terra. Non dobbiamo illuderci, perché in questo campionato ci sono formazioni molto più competitive e attrezzate della nostra. Se diamo uno sguardo all’intero percorso del campionato che finirà ad aprile, posso affermare che questi punti guadagnati sono molto utili per centrare l’obbiettivo che è quello di non retrocedere in Prima categoria. Se poi guardiamo partita dopo partita e in ognuna delle quali cerchiamo di ottenere il meglio possibile, continuando su questa strada, allora potrebbero aprirsi scenari e orizzonti più piacevoli, come raggiungere la zona degli spareggi dei play off. Ma adesso non vanno fatti proclami. Tutti nell’ambiente siamo consapevoli della nostra a forza, che non è paragonabile a quella di altre sicure candidate alla vittoria finale del campionato.

"Purtroppo – continua Cerasa – abbiamo avuto la sfortuna dell’infortunio capitato a Lenzini. Stagione praticamente chiusa. Era il nostro punto di forza a centrocampo. A dicembre, in sede di campagna acquisti, insieme alla società valuteremo la possibilità di acquistare un rinforzo che lo possa sostituire. Non è un momento positivo per gli infortuni. Sabato prossimo, nella trasferta di Marginone, ho Porciani, Biagioni e Ferraro infortunati. In questi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, sul loro possibile recupero. Spero di recuperarne almeno uno. Sulla partita vinta contro il Forte dei Marmi – conclude il tecnico viola – posso dire che è stata la vittoria della sofferenza. Un’ottima prestazione: ci siamo meritati i tre punti. La squadra gioca decisamente bene. Tutto ciò rende il nostro successo ancora più apprezzabile e importante" Massimo Mancini