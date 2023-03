Madonna della Neve Al via i lavori di restauro all’oratorio di Leonardo

Partiranno appena dopo le festività pasquali i lavori di restauro e risanamento conservativo all’Oratorio della Madonna della Neve a Montevettolini. Dall’ormai lontano novembre 2019, quando una parte della tettoia aveva ceduto lasciando a terra calcinacci e tegole, la piccola chiesa attende il recupero completo della facciata.

L’antico oratorio, la cui struttura originaria risale al XIV secolo, è stato al centro del dibattito e delle ricerche degli studiosi nel 2019, nel corso dell’anno dedicato a Leonardo da Vinci in relazione al celebre disegno "Paesaggio", realizzato dal genio il 5 agosto 1473 e conservato agli Uffizi. Nel mezzo ci sono stati gli anni del Covid, che hanno inevitabilmente bloccato la situazione. Nel 2022 la parrocchia dei Santi Michele Arcangelo e Lorenzo Martire di Montevettolini, la diocesi di Pescia e il Comune di Monsummano hanno partecipato al bando messo a disposizione dalla Regione al fine di richiedere contributi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Proprio il progetto di recupero di questo bene è stato tra i vincitori del bando, con l’ottenimento di un finanziamento pari a 150mila euro, che vanno ad aggiungersi ai fondi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune.

"Recentemente – dice don Francesco Gaddini, direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali – c’è stato il sopralluogo alla struttura. I lavori cominceranno dopo Pasqua con la ristrutturazione del tetto, del pronao e la sistemazione esterna dell’oratorio. In questo intervento rientra anche la realizzazione di una apposita segnaletica per la valorizzazione della zona nell’ambito del sistema delle vie di pellegrinaggio".

Il progetto di restauro dell’Oratorio della Madonna della Neve, affidato alla ditta 2M Costruzioni snc di Massimo Mencarini di Pescia, mira non soltanto a restituire la struttura alla comunità, ma a sostenere il turismo con la promozione dei cammini religiosi e di "Il Leonardino", percorso culturale e naturalistico sulle tracce di Leonardo da Vinci, ideato da Alessandra e Fabio Borghese.

Luca Fabiani