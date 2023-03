Macchiaioli, Francesca Dini a segno Grande successo della sua mostra che si è tenuta a Palazzo Blu a Pisa

Uno straordinario successo di pubblico e di critica, per l’esposizione dedicata a una delle più originali avanguardie nell’Europa della seconda metà del XIX secolo, curata dalla storica dell’arte Francesca Dini, che ha portato nelle sale di Palazzo Blu oltre 120 opere per lo più provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili e da importanti istituzioni museali. Francesca Dini, montecatinese doc, figlia dell’indimenticabile Piero, è la curatrice della mostra I Macchiaioli, professoressa e storica dell’arte esperta tra le più autorevoli di questo movimento. Non a caso l’abbiamo indicata come una delle ambasciatrici dell’eccellenza del nostro territorio nella rubrica domenicale dedicata a tutti quei valdinievolini che portano alto il nome della nostra area. "Partendo dalla nascita del gruppo di lavoro in seno al fiorentino Caffè Michelangelo - ha spiegato Francesca - abbiamo rivisitato i tempi strettissimi dell’avanguardia macchiaiola e il suo procedere sulla via della luce, per riscoprire la magia dei luoghi che la pittura dei Macchiaioli ha reso mitici, Castiglioncello, Piagentina, il Golfo di La Spezia. Rifletteremo sulla reale collocazione della vicenda macchiaiola nel contesto europeo del tempo, aspetto che la mostra di Palazzo Blu ha per la prima evidenziato, anche con l’ausilio di opere inedite. Il tutto circostanziato attraverso i dipinti, le vicende biografiche degli artisti, dei fiancheggiatori, dei collezionisti loro contemporanei". "Una delle mostre di maggior successo per Palazzo Blu, e il segnale che conferma la ripartenza in atto nel settore, dopo gli ultimi difficili anni", sottolinea Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu "Una proposta di lettura innovativa del movimento macchiaiolo e una selezione di opere di eccezionale qualità premiate dall’alto gradimento della critica e del pubblico" sottolinea Francesca Dini, curatrice della mostra e autorevole esperta dei Macchiaioli. "Gli organizzatori, Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, e la Fondazione Pisa - si legge in una nota - esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto e desiderano ringraziare il gentile pubblico che in questi mesi ha visitato la mostra. Un ringraziamento va anche ai numerosi prestatori coinvolti nel progetto, per la gentile concessione delle opere fino al 19 marzo, oltre la data di chiusura della mostra inizialmente prevista per il 26 febbraio".