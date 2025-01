Lunigiana Pontremolese dominante. Per la Larcianese giornata no

L. Pontremolese

4

Larcianese

1

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia (42’ st Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grasselli, Ceciarini, Baudi (1’ st Mengali), Mancini (42’ st Lisi). A disp.: Santini, Scaldarella, Pezzoni, Tebogo, Haxhiu. All. Verdi.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannello (13’ st Antonelli), Salerno (35’ Ferraro), Ndiaye (13’ st Mori), Sarti (34’ st Romani), Ba (34’ st Tersigni). A disp. Cannizzaro, Capetta, Maarouf, Seghi. All. Cerasa.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 3’ Ceciarini, 14’ e 35’ st Filippi, 37’ Gazzoli, 43’ st Mori (rig.).

La Larcianese subisce un’inaspettata e una pesante sconfitta sul campo della Lunigiana Pontremolese. La squadra viola non è mai stata in partita. Alle fine del primo tempo era già in svantaggio i tre reti a zero a zero. È stata una gara condizionata dal forte vento, però sicuramente la Larcianese non ha messo in campo la carica agonistica di sempre. I locali, al contrario, hanno interpretato bene, con grinta e cattiveria agonistica, vincendo con pieno merito questa partita di alta classifica.

Partenza subito in negativo per la Larcianese che dopo appena tre minuti di gioco, passa in svantaggio con una conclusione rasoterra di Ceciarini. Appena undici minuti dopo i locali raddoppiano con Filippi, che in mischia devia la palla in rete, proveniente da un calcio d’angolo. Al 37’ subisce la terza rete, segnata da Gazzoli, che mette in rete un passaggio di Mancini. Nel secondo tempo a risultato ormai deciso, la partita scende di tono. A cinque minuti dal novantesimo Filli segna la quarta rete, con un tiro al volo. A due minuti dalla fine della partita la Larcianese realizza il gol della bandiera, con Mori, che trasforma il calcio di rigore, concesso per un fallo commesso su di lui. Una partita da dimenticare per i colori viola. Soprattutto nel primo tempo hanno subito pesantemente la pressione dei locali.

Massimo Mancini