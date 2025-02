Lotta al bullismo: "Cosa fa il Comune?"

Cosa fa il Comune di Monsummano per contrastare il bullismo e il cyberbullismo? È la domanda principale che il rappresentante della Lega in consiglio comunale Simone Ciervo, porrà all’attenzione della maggioranza di governo con una interrogazione alla prossima assemblea.

"La Sintesi dati monitoraggio della piattaforma Elisa per l’anno scolastico 2022/2023 del Ministero dell’Istruzione del Merito – fa sapere il consigliere Ciervo – evidenzia che il 25,3% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è stato vittima di bullismo. Considerata la portata sociale che tale fenomeno sta avendo, è opportuna una riflessione che coinvolga enti locali ed istituzioni, per favorire la nascita e creazione di reti a supporto sul territorio".

Secondo il consigliere leghista infatti "occorre un investimento sociale, ed indirettamente economico, sul territorio, avente l’obiettivo di educare, informare e diffondere messaggi di contrasto. Gioca pertanto, in questa partita, un ruolo fondamentale l’amministrazione".

Per questo motivo nell’interrogazione che sarà presentata la Lega chiederà quante risorse economiche l’amministrazione De Caro ha investito in bilancio per il contrasto al bullismo.