Loppa ringrazia tutti gli amici e i medici

Massimo Bianchi, in arte Loppa, vuole ringraziare tutti: la sua famiglia, tutta la comunità di Pistoia e i medici e il personale sanitario dell’ospedale San Jacopo, che in questi giorni così difficili per lui, sono state presenze importanti. "Sono stato ricoverato per un’emergenza - racconta - e se sono oggi qui a raccontarlo lo devo alla professionalità dei medici che mi hanno curato con competenza e con amore".

Loppa è conosciuto da tutti, dopo le molte parti nel cinema e come mattatore in tv. Ma anche come volontario della Misericordia di Pistoia. "Questa volta sono stato dall’altra parte - racconta - sono stato io ad essere soccorso e salvato. Ma il grazie grande lo devo dire alla mia meravigliosa famiglia che in questi giorni mi sta assistendo". Un grande in bocca al lupo da tutta la comunità di Pistoia e dai suoi fan che lo aspettano.