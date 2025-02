L’opera di Mirò, c’è la visita guidata al Moca. In mostra anche gli scatti inediti del maestro

È in programma alla galleria civica Moca il 16 febbraio alle 15.30 una visita guidata alla mostra ’Joan Miró a Montecatini Terme’, condotta dal gruppo Fai Valdinievole e dal curatore Bruno Ialuna. La rassegna prende il via dal Maggio Miró del 1980, la grande esposizione collettiva con opere inedite di pittori contemporanei di fama mondiale. Fu l’evento culturale più importante in Europa, organizzato da Carlos Franqui, giornalista, poeta, scrittore ed ex ministro della cultura a Cuba. L’esposizione ricorda con un filmato storico del tg regionale Rai l’arrivo della tela.

Oltre alle opere dei pittori che parteciparono all’evento, ’Joan Miró a Montecatini Terme’ espone anche gli scatti inediti di Alfredo Melgar, fotografo di fama mondiale e amico dell’artista catalano, che immortalò Miró nel suo studio a Palma di Maiorca, durante l’esecuzione della grande tela ’Donna avvolta in un volo di uccelli’, stesa sul pavimento. Montecatini Terme vanta un profondo legame con l’artista spagnolo, conservando la monumentale opera, una delle cinque tele più grandi realizzate dal maestro del Surrealismo e la più imponente presente in Italia. Il dipinto ad olio fu donato da Miró alla città termale in occasione dell’evento del Maggio Miró, a lui dedicato e al quale dovette rinunciare, ormai ottantasettenne, per le precarie condizioni di salute.

La visita, al costo di 5 euro a persona, è aperta ad iscritti e non iscritti al Fai. Per info e prenotazioni online, è necessario visitare il sito dell’iniziativa: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-maggio-miro-30149/.

L. F.