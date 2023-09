Locali nuovi alla chiesa dei Santi Jacopo e Martino

Una messa officiata dal vescovo Roberto Filippini ed una benedizione per celebrare il recupero di locali della chiesa dei Santi Jacopo e Martino ad Uzzano Castello sono stati gli ingredienti che hanno attirato nel centro storico i fedeli giunti anche dalle altre frazioni uzzanesi. Grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio che ha elargito quasi 29mila euro sono stati restaurati l’oratorio della Compagnia del Ss Sacramento e la Cappella della Madonna del Buon Consiglio situata nella parete nord del manufatto medievale. Per la inaugurazione erano presenti oltre al vescovo, il parroco don Bernie del Rio, il sindaco di Uzzano Dino Cordio, componenti del consiglio comunale, Cristina Pantera vicepresidente della Fondazione Caripit, Alessandra Natali di cui il marito Maurizio del Ministro è stato tenace coordinatore del Comitato per la tutela e valorizzazione della chiesa fino alla prematura scomparsa, il presidente della Misericordia di Uzzano Luca Pucci.

Il locale della Compagnia risale agli inizi del novecento e da molti anni era fatiscente tanto che erano stati puntellati gli interni proprio perché non crollassero. L’altro luogo molto caro al paese che è stato recuperato è la cappella che ospita quella che gli storici reputano la più antica immagine mariana sotto il titolo del Buon Consiglio che fu portata a Uzzano nel 1754. "Il mio riferimento va alle parole espresse nell’omelia del vescovo: perseveranza, speranza, capacità di coltivare e tenere in ordine il nostro terreno gettando anche un piccolo seme che col tempo porta i suoi frutti. Dobbiamo essere testimoni amando e valorizzando il nostro territorio". Il sindaco ha poi consegnato una targa ad Alessandra Natali.

Stefano Incerpi