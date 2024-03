Lo sviluppo di Chiesina Uzzanese: "Investiti 5 milioni sul territorio. Fiero del lavoro che è stato svolto"

Quasi 5 milioni di euro investiti sul territorio. È il bilancio di fine mandato promosso dal sindco di Chiesina Uzanese Fabio Berti. "Emergono risultati significativi – ha detto il sindaco uscente Berti – che dimostrano il nostro impegno nel massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per migliorare la qualità e garantire un futuro migliore per tutti i cittadini di Chiesina Uzzanese. Siamo fieri di aver lavorato duramente per tradurre le esigenze della nostra comunità in azioni concrete che migliorano tangibilmente la nostra città".

Secondo i calcoli l’amministrazione uscente ha riassunto, finanziariamente parlando, il suo mandato con 4.887.657 euro di investimenti, 1.204.384 euro di oneri incassati nel mandato e 3.683.273 di finanziamenti esterni. In particolare si tratta di lavori sugli edifici scolastici per 2.035.828,92 euro, investimenti in strade, marciapiedi e arredo urbano per 1.001.977,65 euro, in manutenzione di immobili e cimitero per 500.035,51 euro, in lavori su impianti sportivi per 457.422,83 euro e poi ancora 379.613,36 euro in parchi e giardini, 271.254 euro di investimenti in illuminazione pubblica ed efficientamento energetico, 82.327,82 euro in sicurezza e telecamere, 59.778,01 euro in informatizzazione e altri investimenti per 99.418,60 euro.

"Dall’inizio del nostro mandato ad oggi il Comune ha incassato un totale di circa 1.200.000 euro di oneri di urbanizzazione – prosegue l’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese, il cui sindaco si presenta alle prossime elezioni per il secondo mandato – mentre il totale dei finanziamenti esterni che siamo riusciti a portare nel nostro territorio supera i 3.680.000 euro. Quasi 5 milioni di euro di investimenti sul territorio in questi ultimi 5 anni che non sono stati facili per nessuno, neanche per le casse del Comune. Questa panoramica degli investimenti - conclude il sindaco Fabio Berti - testimonia l’impegno e la dedizione dell’Amministrazione comunale nel perseguire obiettivi di crescita e miglioramento continuo per la nostra comunità. Chiesina Uzzanese continua a essere un esempio di eccellenza a livello regionale e nazionale, grazie alla sua gestione virtuosa delle risorse e alla capacità di trasformare le sfide in opportunità di crescita".

Arianna Fisicaro