Lo sportello di ’Arti’ attivo da giovedì 13

Il piano di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego si rafforza nella provincia di Pistoia. L’assessore regionale Alessandra Nardini e il sindaco Federico Bruschi (foto) hanno inaugurato a Marliana il nuovo sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Lo sportello sarà operativo nel municipio ogni giovedì a partire dal 13 luglio dalle 9 alle 13.

L’attivazione del servizio giunge anche grazie a Garanzia occupabilità lavoratori (Gol), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr. Lo sportello, a disposizione gratuita, eroga servizi di prima accoglienza e informazione orientativa, orientamento individualizzato, prima iscrizione alle liste per persone fragili, servizi alle imprese. La scelta della collocazione a Marliana si lega – spiega la Regione – alle caratteristiche del territorio e alla sua difficoltà di accesso ai servizi, essendo un comune formato da piccole frazioni montane che dista 21 chilometri dal capoluogo.

"Prosegue – ha spiegato Nardini – l’impegno per potenziare la rete regionale dei Centri per l’impiego. Nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione 2021-27".

"L’attivazione di questa importante risorsa – ha detto il sindaco Bruschi – insieme all’apertura dello sportello finanziamenti in collaborazione con Anci rientra fra le attività intraprese dall’amministrazione comunale per sostenere e promuovere lo sviluppo economico e incrementare le prospettive occupazionali e le possibilità formative".