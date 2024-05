Lo sport, una festa per tutti. Tornano le sfide di "Play the games". Un weekend di eventi e attività

Venerdì, alle 20.30, in piazza Mazzini a Pescia, ai piedi di Palazzo del Vicario, è in programma la cerimonia di apertura della tappa toscana di ‘Play the Games 2024’. L’evento è giunto alla sesta edizione, e quest’anno è valido per i Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics, in preparazione dei Giochi Mondiali Special Olympics 2025, per la prima volta in Italia. I ‘Play the Games’, giunti alla VI edizione, rappresentano un unico grande appuntamento con lo sport multidisciplinare e inclusivo; Claudia Maiorana, direttrice regionale di Special Olympics, ha presentato l’evento che si svolgerà nel fine settimana in Valdinievole e a Pistoia, pensato per far vivere agli atleti dei giorni all’insegna di sport e inclusione sociale. Al suo fianco, i sindaci di Pescia e Ponte Buggianese, Riccardo Franchi e Nicola Tesi, il consigliere regionale Marco Niccolai, Federica Rastelli, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Montecatini, il presidente operativo di Special Olympics Moreno Mencarelli e, in rappresentanza del Lions Club, Roberto Romagnani.

Solo la settimana scorsa la Valdinievole aveva salutato il passaggio del TorchRun, la torcia Olympica che ha annunciato l’arrivo dell’evento. La stessa torcia venerdì arriverà a Pescia il 24 sera nella cerimonia di apertura dove ci sarà il cerimoniale olimpico con l’accensione del tripode. Per rendere più ricca la festa di apertura, il sindaco ha cercato e trovato la collaborazione della Lega dei Rioni, che parteciperanno con musici e sbandieratori. E non solo: l’esecuzione dell’Inno d’Italia sarà affidata al soprano Paola Massoni, la serata sarà chiusa dal concerto di Karima. L’evento sportivo comprenderà tre diverse 3 discipline sportive, atletica, golf e pallavolo unificata, con 33 team e 279 partecipanti, in rappresentanza di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Val D’Aosta, Veneto e Toscana. Ad affiancare gli sportivi, 60 tecnici, 80 accompagnatori, 151 familiari e 110 volontari. Prevista la partecipazione del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli.

Oggi, dalle 11 alle 13, il Palavinci di Montecatini ospiterà una dimostrazione YAP e MATP, rispettivamente il gioco e le attività motorie rivolte ai giovanissimi e agli adulti con disabilità intellettive; venerdì al campo scuola di Pistoia e al Palapertini di Ponte Buggianese in programma le gare di atletica e di volley, mentre alle Terme Tettuccio di Montecatini il Lions Club ha organizzato un Punto Salute, dove chiunque potrà effettuare esami e screening gratuiti. Il sabato il programma proseguirà, agli stessi orari; si aggiungono le gare di golf previste sui campi di Montecatini. Alle 21, di nuove alle Terme Tettuccio, festa di chiusura con dj set. Dalle 9 alle 16 di domenica lo sport prosegue, con le prove di atletica a Pistoia e di Pallavolo a Ponte Buggianese.

Emanuele Cutsodontis