L’istituto Agrario incontra l’ex ministro. Martina, ora nella Fao

Una mattinata ricca di eventi, quella di oggi, all’Istituto tecnico agrario Anzilotti: dalle 10 in poi, alla presenza del preside Francesco Panico e del sindaco Riccardo Franchi, si terrà la giornata di studio "L’innovazione nella nostra Scuola: le biotecnologie in ambito agrario e sanitario per un futuro sostenibile". Parteciperà, sebbene virtualmente, anche un ospite molto gradito: Maurizio Martina (nella foto Wikipedia), già ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali nei governi Renzi e Gentiloni, attuale vicedirettore della Fao, che incontrerà in teleconferenza gli studenti rappresentanti in consiglio di istituto, alla consulta provinciale, al Parlamento Regionale, e i rappresentanti di classe del triennio, in ala conferenze, mentre gli altri studenti del triennio seguiranno i lavori in videocollegamento dalle loro classi.

Modererà l’incontro Carlo Basilio Bonizzi, giornalista e segretario dell’associazione Casa dell’agricoltura. La giornata di studio sarà l’occasione per inaugurare gli spazi e le attrezzature di cui la scuola si è dotata, con il più ingente investimento degli ultimi decenni reso possibile grazie ai fondi del Piano operativo nazionale e del Pnrr: nuovi laboratori e strumenti per la didattica, sala per il panel test dell’olio, serra idroponica, nuovi strumenti per il laboratorio di micropropagazione e di chimica, il drone per l’Agricoltura 4.0, i visori per la realtà aumentata e due nuovi trattori per l’azienda agraria. Tutto a disposizione degli studenti già iscritti e di quelli che si iscriveranno, che potranno venire a vederli di persona nei prossimi open day, il 3 e 15 dicembre e il 13 gennaio.