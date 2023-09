L’ippica si racconta con i suoi "big"

Nella sesta edizione della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" si parlerà per la prima volta dello sport dei cavalli e non solo. Oggi alle 17 allo stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme, salone Portoghesi, si terrà l’incontro dal titolo "Il Sesana e la Montecatini che ama i cavalli" per ripercorrere insieme ai protagonisti gli anni d’oro di uno sport che nella cittadina termale trova campioni e uomini indimenticabili. La storia dell’ippica passa da qui, ancor prima dell’inaugurazione dell’ippodromo Sesana avvenuta nel 1916, a Montecatini e più precisamente sui terreni attorno allo Stabilimento Torretta anche se in forma amatoriale ma si svolgevano già delle vere e proprie corse dei cavalli. Del resto il fascino di questo nobile animale è vecchio quanto il mondo, da Pegaso a Bucefalo fino al più recente Varenne, tra storie e leggende il racconto è davvero infinito. L’incontro vuole rispolverare i ricordi più belli dei montecatinesi e rinsaldare il forte legame tra la città ed il suo ippodromo che quest’anno festeggia 108 anni di successi. Parteciperanno il sindaco Luca Baroncini e Lorenzo Stoppini Direttore BU ippodromi Snaitech. Nella lunga lista degli ospiti: Enrico Bellei racconterà il record delle diecimila vittorie; Andrea Baveresi è un altro pozzo di aneddoti tra la qualifica con Varenne e la strepitosa vittoria di Uconn Don; Lucio Colletti, allenatore del cavallo che detiene il record di vittorie con quattro edizioni consecutive; Roberto Benedetti, driver e allenatore degli anni d’oro; Nicola Del Rosso racconterà i cavalli come tradizione di famiglia. Poi Gabriele Baldi, figura a tutto tondo, impegnato come rappresentante dei guidatori e allenatori toscani in difesa dei loro diritti ma anche portavoce di tutte le problematiche che ormai da qualche decennio vanno a pesare su questo settore.

Sul palco Gabriele Galligani in veste di appassionato e giornalista del quotidiano La Nazione, l’architetto Maurizio Davitti ormai dedito a fattrici e puledri insieme a tanti altri per raccontare i successi di una Montecatini che continua ad amare i cavalli ed a far parlare di sé nel panorama ippico nazionale. Modera l’incontro Martina Nerli. Conduce Simona Peselli. Ingresso libero.