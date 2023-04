L’invasione dei mini calciatori Successo dei tornei di calcio

Pasquetta ha messo la parola fine alle lunghe kermesse di calcio giovanile, andate in scena a Montecatini Terme, a Pieve a Nievole e a Margine Coperta durante il weekend. Al "Mariotti" ha fatto festa la Roma che, con la sua squadra degli Esordienti A dell’annata 2010, ha vinto per 5-0 la finale giocata col Montichiari. Per la squadra giallo-rossa si tratta della seconda affermazione nel torneo organizzato dal GSD del MontecatiniMurialdo, dopo quella targata 2019. Al terzo posto si è piazzato il Pisa che, nella finalina-derby giocata con la Fiorentina, ha vinto per 1-0. La giornata conclusiva del torneo ha visto la presenza del testimonial Francesco "Ciccio" Colonnese, che ha dato il calcio d’inizio della finale tra Roma e Montichiari. Sono stati premiati anche i capo-cannonieri della manifestazione, che sono stati Guaglianone della Roma e Misciagna del Corigliano, autori di ben 8 reti ciascuno. Guaglianone ha pure vinto il premio come miglior giocatore del Torneo, mentre Fiorentino Cristiano del Montichiari è stato eletto come miglior portiere dell’edizione 2023. Come miglior allenatore è stato scelto Valerio D’Andrea della Roma. E’ stato un grande successo anche l’edizione 2023 dei tornei "Rastelli-Bonfanti" di Pieve a Nievole. A "La Palagina" c’è stato il consueto pienone, con tanta gente proveniente da tutta la Toscana e da gran parte d’Italia, che ha affollato in maniera festosa e colorata la nota struttura sportiva presente a Pieve a Nievole. La novità legata alla divisione dei due tornei, per dar spazio alle squadre degli Esordienti del 2011 e a quelle dell’annata 2012 dei Pulcini, ha retto ed ha funzionato più che bene. Tanto è vero che si sta già pensando all’edizione del 2024, che di sicuro vedrà più squadre degli Esordienti in campo, pronte a darsi battaglia, per vincere il trofeo dedicato a "Bonfanti". Quella di quest’anno ha visto la vittoria del Prato, che ha avuto la meglio sulla squadra dello Zenith. I Pulcini della Fiorentina hanno vinto contro quelli del Pisa, conquistando l’edizione 2023 del "Rastelli". Al Margine invece è il Montevarchi a vincere il torneo dedicato a Brizzi e a Chicco Pisani, battendo il Pisa in finale. Genoa e Milan hanno chiuso al terzo e quarto posto.

Simone Lo Iacono