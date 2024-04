L’intitolazione del parco a Guicciardini

Il Comune intitola il parco di via Cividale a Don Corso Guicciardini, il collaboratore più stretto di Don Giulio Facibeni che fu anche il suo erede spirituale alla guida dell’Opera della Madonnina del Grappa, un’istituzione per tanti anni protagonista nel sociale anche a Montecatini. A Villa Forini-Lippi, oggi sede della biblioteca comunale, furono salvati molti bambini ebrei, durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia è fissata per sabato 20 aprile, alle 10 30, nel parco di via Cividale. L’Opera della Madonnina del Grappa "è grata all’amministrazione comunale di Montecatini per la decisione di legare per sempre il nome di Don Corso alla comunità cittadina. In questa terra, l’Opera, nel corso della sua storia, ha seminato esperienze di accoglienze e carità, di cui Don Corso di è reso autentico interprete e fervido attuatore. A guidarlo in questo percorso, non solo il servizio nel segno del carisma di Don Facibeni, ma anche un particolare legame personale con questa comunità’. Di ciò è testimonianza, alla fine degli anni Settanta, la sua decisione di destinare al Comune l’immobile di Villa Forini Lippi, sede storica di accoglienza per gli orfani, oggi sede della biblioteca comunale. L’intitolazione del parco a Don Corso sarà nuovo e perenne segno che questa storia prosegue".

Alla cerimonia di sabato, dopo i saluti istituzionali, sono previsti alcuni interventi sulla vita di Don Corso Guicciardini, con una serie di intermezzi musicali. Nel 1980 Guicciardini ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città, dove ha lavorato ancora per tanti anni nel sociale.

Da. B.