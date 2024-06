L’intervento su ponte all’Abate. La chiusura slitta al 17 giugno

Nuovo colpo di scena sulla vicenda che, oramai, sta andando avanti da un paio di mesi – per quel che concerne il cantiere – e, più in generale, da quattro anni per la messa in sicurezza del ponte all’Abate. Slitta, infatti, ancora una volta la chiusura totale al traffico di sei giorni, passando dall’11 al 17 giugno. Il motivo, come comunicato ieri dalla Provincia, è alquanto singolare ovvero il ritardo della produzione della cartellonistica da parte della ditta appaltatrice da installare su tutte le strade limitrofe al ponte per garantire la viabilità alternativa. Come se l’intervento non si sapesse, da tempo, che doveva partire martedì prossimo e, altrettanto evidente, sapere quanti cartelli effettivamente servivano. Fatto sta, quindi, che il ponte resterà aperto per un’altra settimana e la circolazione verrà interrotta – e deviata altrove – a partire dal lunedì successivo.

"Dopo aver diffuso le modifiche alla viabilità – fanno sapere, in una nota, dall’ente di piazza San Leone – resteranno le medesime ma sarà fatto obbligo di rispettarle a decorrere da lunedì 17 giugno. La causa del posticipo della chiusura è da attribuirsi ad un ritardo sulla produzione della cartellonistica da parte della ditta appaltatrice, la quale ha fatto espressamente richiesta di posticipare la chiusura per garantire agli utenti della strada tutte le condizioni di sicurezza necessarie". E, al netto delle scuse diffuse dalla Provincia, i pesciatini e non solo dovranno iniziare ad abituarsi a tutti i percorsi alternativi. Particolare attenzione sarà per i mezzi pesanti, con massa superiore a 3,5 tonnellate: chi dovrà andare nella zona delle aziende cartarie che arriva da Lucca verso Collodi dovrà utilizzare l’uscita della A11 a Chiesina Uzzanese e non ad Altopascio. Per auto e bus, invece, ci saranno percorsi specifici: per chi arriva dalla Lucchesia e vuole procedere per Pescia, prima del ponte dovrà girare a destra in via della Molina, poi via delle Pari, l’attraversamento di Veneri per poi girare a sinistra in via Francioni e, da lì, proseguire verso via del Castellare e successivamente reimmettersi lungo la SR Lucchese per riprendere il percorso consueto.

Per chi, invece, arriva da Pescia e deve andare verso Lucca dovrà svoltare a destra sempre prima del ponte e imboccare via Panoramica (a senso unico), proseguire lungo via delle Cartiere ed arrivare fino a Collodi. Da lì, nuova svolta a sinistra in via Pasquinelli, successivamente a destra in via di Confine sulla Sp12 e a quel punto ci si ritroverà sulla SR Lucchese. Inoltre, all’incrocio con via delle Vitalle, dove la circolazione resta a doppio senso di marcia, sarà installato un semaforo lampeggiante a chiamata azionabile dagli autisti per far accedere i mezzi alle zone di cantiere, il tutto con la maggior sicurezza possibile.

S. M.