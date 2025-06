L’iniziativa all’ex mercato dei fiori. Riparte ’Pescia Vintagemania’. Un tuffo all’indietro negli anni ’70

Non sarà semplice, per gli organizzatori, replicare il successo fatto registrare nelle prime due edizioni di Pescia Vintagemania: la grande volta dell’ex mercato dei fiori fu invasa da tantissimi appassionati e curiosi che hanno apprezzato la manifestazione e l’accoglienza della città, dimostratasi all’altezza della situazione, grazie anche alla collaborazione ricevuta dall’amministrazione comunale. L’iniziativa dell’associazione Pinocchio 3000, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale, dovrà essere tenuta presente, quando si parla del futuro e delle potenzialità di Pescia come città a vocazione turistica.

E domenica gli spazi di quella che è stata definita Pescia Expo torneranno a riempirsi con un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia, con le loro bancarelle dell’usato di abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora. Una esperienza sensoriale, emotiva, intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, una immersione nella vita, nella moda e nel costume di uno ‘scampolo di storia’ che ha raccolto tanto successo e che, ricco di eventi collaterali. Un tuffo nel passato, a partire dagli anni ‘60 e ‘70, con un occhio di riguardo al mercato del vintage e al mondo del collezionismo, tornato di gran moda negli ultimi anni.

Ad arricchire la manifestazione, la musica e l’animazione degli anni di fine millennio scorso proposta da Ringo, storico dj della discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese. All’interno della manifestazione, il bar Centrale curerà la zona per cocktail, caffè, tavola calda e tutti i servizi di bar e ristorazione veloce. Il pubblico potrà accedere gratuitamente a Pescia Vintagemania dalle 9 alle 19. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare lo 05721913547.

