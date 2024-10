L’impegno dell’Amministrazione. Ecco 275mila euro per gli eventi

MONTECATINI TERME

L’investimento è importante: il Comune ha stanziato 275mila euro per le festività natalizie, senza dubbio l’apice della stagione invernale, durante il quale strutture ricettive e attività commerciali puntano sulla clientela italiana. Centocinquantamila andranno per le luminarie, mentre 125mila saranno dedicate a manifestazioni. Il vicesindaco Beatrice Chelli ha fatto soltanto pochi accenni ai progetti dell’amministrazione, durante l’ultimo consiglio, ma l’obiettivo del Comune, se possibile, rimane quello di una presentazione ufficiale del Natale 2025 il prossimo primo novembre. Un città arriveranno a sfilare street band e artisti di vario genere per mostrare cosa vedranno i turisti e i cittadini in questo periodo di feste. Il Comune ha approvato ieri pomeriggio la delibera legata alla festività e la sinergia con il privato. Tra tutti, merita senza dubbio una citazione la "Casa di Babbo Natale" che Debora Del Cortona allestirà al Tettuccio.

Il 22 dicembre, in città, è programmata una maratona della Montecatini Maraton Asd. Il Comune, che aveva avuto un’idea simile, ha deciso di non fare doppioni, inserendo l’appuntamento promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica. Sui marciapiedi saranno realizzate orme, che guideranno i turisti attraverso un percorso, in partenza da più zone della città. Questo diventa poi il camino, un cammino virtuale sotto una grande cesta. Sono previste animazioni e giochi di luce, una sfilata degli animali di affezione, una mostra di Mirò al Moca, tombole, e la maratona dei Babbo Natale. Saranno valorizzati anche i mercatini con un percorso creato ad hoc con luminarie e personaggi per i bambini che porterà allo stabilimento Tettuccio. La funicolare sarà aperta per 16 giorni. Infine non mancheranno i concerti di fine anno in piazza del Popolo e quello tradizionale di Capodanno.

