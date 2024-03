L’impegno contro la droga. Moschini premiato in Senato

Il Senato ha premiato Giovanni Moschini, fondatore del Gruppo Valdinievole e della cooperativa sociale Valdinievole, per il suo impegno incessante nella lotta alla droga e il reinserimento nella vita normale di tanti ragazzi travolti da problemi di tossicodipendenza. La cerimonia di consegna della targa si è svolta nella sala Nassiria del Senato, a Roma. A consegnare il riconoscimento a Moschini è stato il parlamentare Maurizio Gasparri (Forza Italia), che ha rinnovato il forte riconoscimento nei confronti di Moschini per il lavoro svolto in questi anni, confermando l’impegno del governo nella lotta al traffico degli stupefacenti. Il Gruppo Valdinievole è una realtà senza dubbio molto conosciuta e apprezzata in tutta Italia per gli importanti risultati ottenuti. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del Gruppo Valdinievole Riccardo Aiello e l’operatore Andrea Quaranta.

Ad assistere alla premiazione sono intervenuti anche il sindaco Luca Baroncini, l’assessore ai servizi sociali Federica Rastelli e il consigliere regionale Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia). Tutti hanno voluto essere al fianco del Gruppo Valdinievole in una cerimonia così importante. Moschini ha ricevuto una lettera molto toccante da parte dell’amico di vecchia data Federico Samaden, fondatore con Giovanni Muccioli della sede del gruppo San Patrignano in Trentino Alto Adige e attuale dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di Levico Terme. Un personaggio importante, autore di numerosi studi e pubblicazioni sullo sviluppo sostenibile e sulle alternative ai modelli di crescita del sistema. "La nostra ormai quarantennale amicizia fraterna – scrive il docente al fondatore del Gruppo Valdinievole – ci permette di fermarci un attimo e guardare indietro, per cogliere in ciò che abbiamo fatto il senso più profondo di ciò che siamo oggi. Quanti incontri e quante cose imparate! Perché, quando si ama non si fa fatica a vivere. Ecco, di tutte queste cose sei stato un testimone potente, e hai dimostrato che ciascuno può, se vuole, rendere migliore questa nostra società". Alla cerimonia hanno partecipato anche tanti ragazzi del Gruppo Valdinievole, commossi per l’importante riconoscimento ricevuto da quello che considerano ormai un vero e proprio padre.

Daniele Bernardini