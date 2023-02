Libro di Marco Pardini protagonista venerdì al Club Alpino Italiano

Organizzata dal Club Alpino Italiano, venerdì 17 febbraio alle 21 la sala conferenze di Banca di Pescia in via Alberghi 26 ospiterà la presentazione del romanzo di Marco Pardini (foto) "La casa delle parole ritrovate. Storia di erbe e di amori sussurrati". Racconta di un misterioso manoscritto del 1600 che finisce in mano a un restauratore lucchese, coinvolto più del previsto dalla lettura dell’antico scritto. Le vite e le vicende, dimenticate da quattro secoli, diventeranno fin da subito occasione di riflessione e cambiamento. Nel corso della serata fra arte e natura, storia e tradizioni popolari.