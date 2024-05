L’hotel Le Fonti all’asta. "Niente Cas in città"

Montecatini, 30 maggio 2024 - "Il 18 gennaio scorso, i profughi che si trovano all’Hotel Zenith stavano per essere spostati all’albergo Le Fonti. Questa possibilità è saltata all’ultimo. Adesso scopriamo che c’è un bando per dare in affitto l’Hotel Le Fonti, in scadenza oggi, giovedì 30 maggio. Così come siamo contrari all’utilizzo dell’Hotel Zenith come centro di accoglienza straordinaria per i profughi, ci opporremo con tutte le nostre forze all’eventuale destinazione di questo albergo come Cas".

Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci promette ancora più battaglia se una terza struttura ricettiva di Montecatini sarà destinata a ospitare i migranti. È possibile partecipare alla gara per prendere in affitto l’Hotel delle Fonti per un anno, con l’offerta base di un canone di 66mila euro più Iva, rinnovabile tacitamente altri 12 mesi attraverso il sito www.astegiudiziarie.com. La Corte d’Appello deve pronunciare una sentenza definitiva in merito alla confisca della struttura ricettiva e di un patrimonio di circa 10 milioni di euro, tra beni mobili e immobili, che fa riferimento a un albergatore con vari precedenti penali. Nel 2019, La Direzione investigativa antimafia di Firenze ha sequestrato il patrimonio in base alla sproporzione tra i redditi accertati e il capitale effettivo dell’imprenditore. La Corte d’Appello dovrà pronunciarsi definitivamente sulla vicenda. Il bando per l’affidamento dell’Hotel Le Fonti spiega che saranno "svolti i previsti accertamenti di polizia volti a scongiurare che il bene rientri, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del destinatario della misura di prevenzione o, più in generale, della criminalità organizzata". L’albergo, oltre alle vicende giudiziarie, finisce anche nel dibattito relativo all’accoglienza dei profughi in città.

Da.B.