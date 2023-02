L’eroismo di Francesco Ferrucci

Si è svolto alla galleria Cum Venio di Larciano l’incontro "Francesco Ferrucci, da podestà di Larciano a eroe della nazione", a cura di Giampiero Giampieri. Francesco Ferrucci è il condottiero che nel 1530 guidò l’esercito della Repubblica fiorentina contro le truppe dell’imperatore Carlo V d’Asburgo nella famosa battaglia del 3 agosto a Gavinana, dove oggi, nella piazza principale, è collocato il suo monumento equestre (foto). Ferrucci, pochi giorni prima della capitolazione di Firenze assediata dalle milizie imperiali, fu ferito e catturato. Morì per mano di Fabrizio Maramaldo. Il condottiero cinquecentesco, che ebbe ufficio di podestà a Larciano nel 1519, è divenuto nel periodo risorgimentale simbolo di coraggio, lealtà e lotta per la libertà. Per questo Ferrucci è citato nella quarta strofa dell’inno nazionale di Goffredo Mameli.

L. F.