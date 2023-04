"Le Terme lasceranno la Palazzina Regia"

"A conclusione di un iter lungo e articolato è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione di interventi e di forniture necessari per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, con l’allestimento di un museo, della Palazzina Regia di Viale Verdi".

La notizia arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. "Il prossimo passaggio – prosegue l’esponente della giunta – sarà la sollecita liberazione dell’immobile da parte delle Terme che, come noto a tutti da lungo tempo, dovrà spostare altrove i propri uffici amministrativi, in modo da proseguire regolarmente la sua attività senza essere di ostacolo all’apertura del cantiere ed al conseguente avvio dei lavori. Gli interventi saranno eseguiti da un’impresa della nostra provincia. L’importo complessivo è di circa 1,227 milioni di euro, oltre Iva. Si tratta di una iniziativa avviata dall’amministrazione di Giuseppe Bellandi con l’acquisto dell’immobile, che nel corso degli anni ha trovato condivisione unitaria fra le varie forze politiche fra loro alternative. Per l’amministrazione Baroncini si tratta di un tassello dell’ampio e significativo piano di investimenti che ha programmato e, in parte, in corso di esecuzione".