Le proposte del candidato Cortesi: "Un centro commerciale naturale. Spazio alle giovani generazioni"

Il candidato sindaco scelto dal gruppo civico ’Chiesina e le sue Frazioni’ è Carlo Cortesi, classe 1984, segretario della sezione locale del Partito Democratico, laureato in Scienze Politiche, funzionario al Comune di Empoli. "La lista nasce dal centrosinistra – spiega –, abbiamo incontrato tutte le forze politiche dello schieramento. Ma la nostra vera forza sono i tanti indipendenti che si sono messi a disposizione per far ripartire il nostro Comune: da sempre nel nostro comune la politica locale ha messo al primo posto le idee e la passione civile. I nostri candidati sono in maggioranza non iscritti ad alcun partito e stiamo lavorando per dare tanto spazio alle giovani generazioni: non solo sono il nostro futuro, ma sono soprattutto il nostro presente".

Molti i punti del programma elaborato dalla lista. Si parla di ambiente e sostenibilità, con la creazione di comunità energetiche, l’installazione di eco-compattatori, il recupero di terreni incolti. Per quanto riguarda economia e lavoro, la proposta è del recupero delle aree industriali e artigianali abbandonate, e la creazione di un centro commerciale naturale.

Parlando di urbanistica e rigenerazione urbana si punta alla revisionare del piano operativo, per recuperare fabbricati inutilizzati, e al recupero dell’area ex Concorde. Per quello che concerne servizi e trasporti, l’intento è di dare massima informazione sulle tariffe rifiuti, per evitare aumenti; poi, rivedere i sensi unici istituiti in centro, implementare un piano di lavori pubblici per migliorare strade e marciapiedi, rivedere le aree di sosta in centro storico. In programma il rinnovo degli impianti sportivi comunali, l’affidamento in gestione del centro civico SP1 e del chiosco al Parco Pertini, la creazione della Casa delle Associazioni nel palazzo confiscato alla ‘ndrangheta, la promozione di teatro e cinema, anche amatoriale.

Saranno garantiti orari di apertura prolungati della biblioteca comunale e la promozione di gruppi di lettura; previsti corsi di educazione all’affettività e alla sessualità, di prevenzione delle dipendenze, e di lotta a cyberbullismo e ogni forma di violenza. Intento della lista, difendere l’ospedale di Pescia come struttura di riferimento per la Valdinievole e garantire la sicurezza stradale, chiudendo al transito alcune vie durante l’orario scolastico e potenziando la presenza della Polizia Municipale, servizio che la lista vorrebbe tornasse gestito direttamente dal Comune.

Emanuele Cutsodontis