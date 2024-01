Le priorità di Arena: "Più sicurezza e turismo per una città modello"

"Se non si conosce la storia non possiamo capire il presente". Parole di Massimo Giovanetti, consulente marketing delle terme di Montecatini in pensione, che ieri ha moderato la presentazione ufficiale del candidato civico a sindaco Franco Arena. Presentazione avvenuta ieri mattina alle terme Tettuccio, nel salone Portoghesi. "Sono stato - ha raccontato Arena - ufficiale superiore della Guardia di Finanza. Nel mio progetto hanno creduto persone come il giornalista Mauro Lubrani, Carlo Benvenuti, Giovanetti e tanti altri. Per il momento non voglio svelare però la lista. I candidati li presenterò tra qualche mese".

Arena ha spiegato il suo rapporto con Montecatini: "10 anni fa, arrivato a Pistoia, sono stato invitato a cena da un collega a Montecatini e sono rimasto subito colpito dalla bellezza della città. Mi sono ricordato che negli anni Settanta i miei nonni impiegavano 30 ore per raggiungere questo paradiso terrestre. C’è da fare molto per renderla una città modello. Annuncio ufficialmente la mia candidatura a sindaco. Non critico chi c’è ora né chi c’era prima. Voglio solo portare nuove idee con la mia lista civica, fatta di uomini e donne di alto profilo. L’acqua è fonte di vita, scava la pietra ma non si vede. Per questo abbiamo scelto come logo una goccia d’acqua".

Arena ha toccato argomento importanti come le terme e la sicurezza in città: "Montecatini è patrimonio Unesco da luglio 2021. La Società terme ha un passivo di 44 milioni di euro, dubito possa essere sanato a breve. Dobbiamo ampliare e favorire il turismo con azioni mirate. Deve essere cura del Comune attuare strategie di opzione nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto degli immobili. Per la sicurezza, occorrono mappature delle aree più a rischio. Ogni forza di polizia, nell’ambito della propria autonomia funzionale, può intervenire attraverso un coordinamento. Il prefetto è la figura chiave con la quale raccordarsi. Basta seguire la Legge 48/2017. Strumenti ce ne sono: governance multilivello, patti per l’attuazione della sicurezza tra i vari attori: forze di polizia, sindaco, prefetto".

"Non voglio fare promesse - ha detto ancora Arena -. Servono i fatti. Montecatini è come una portaerei con avanzata tecnologia che sta sempre in porto. Quella portaerei deve essere condotta da persone capaci. Ce ne sono, le ho conosciute e scenderanno in campo con me. Siamo soli per ora ma se dovesse affacciarsi un altro gruppo che la pensa come noi, siamo pronti per una coalizione. Serve la presenza in città delle forze dell’ordine in divisa per far sentire la gente sicura".

Giovanna La Porta