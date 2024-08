Le previsioni: agosto da record. Zero precipitazioni, come nel 2003

Anche gli amanti più estremi del caldo e del sole, dopo 45 giorni di estate e temperature oltre la media, forse potrebbero averne avuto abbastanza. Italia rovente in questa prima parte di agosto. La nuova avanzata dell’alta pressione di matrice sub-tropicale avrà gli effetti maggiori sulle temperature: vista l’origine delle masse d’aria provenienti dall’interno del deserto del Sahara, oltre al tanto sole, ci si aspetta una nuova impennata dei valori termici". Ma, soprattutto nella prima parte di questa settimana attenzione alta per i temibili temporali di calore. Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole Maggiori, nonché la Puglia. Invece per i temporali più a rischio le aree alpine e le vicine pianure nonché le zone interne del Centro e del Sud.

La domanda è lecita: quando cambierà il tempo sulla Valdinievole? Al momento l’estate sembra ancora in piena forma e non si vedono fasi sensibilmente più fresche almeno per i prossimi 7-8 giorni. Le temperature sono viste ritornare molto lentamente verso la media del periodo, dopo il picco che si toccherà tra domenica e lunedì. Ad oggi è il 17 agosto il giorno in cui appare possibile il rientro in media delle temperature massime. E la pioggia? Fino al 15-16 agosto sono da escludere precipitazioni di alcun tipo sulla Valdinievole e sulla provincia di Pistoia. Dopo Ferragosto, comunque, appaiono in aumento le possibilità di sporadici temporali e rovesci pomeridiani, quanto meno sulle zone appenniniche. Fino al 22 agosto, comunque, le possibilità di pioggia sulle aree di pianura rimangono tra lo 0 e il 10% appena. Se queste previsioni saranno confermate, agosto 2024 può avvicinarsi seriamente, per temperature e assenze di precipitazioni, al temibile agosto 2003, uno dei mesi più caldi di sempre in Toscana.

F. S.