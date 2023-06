"Le Fantasme di Zvanì", il teatro-danza arriva venerdì al Verdi

La compagnia internazionale Mandala Dance Company, diretta da Paola Sorressa, presenta lo spettacolo di teatro-danza "Le Fantasme di Zvanì", venerdì 9 giugno alle 21 al Teatro Verdi, ospite della serata promossa e organizzata da Aics Danza e Montecatini International Short Film Festival. L’ingresso è totalmente gratuito, grazie al sostegno dell’Associazione italiana Cultura Sport (tra i primi enti di promozione sportiva e sociale del Paese) e al supporto del Comune.

Coprodotto da Mandala Dance Company, Aics Dipartimento Cultura e Danza e Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea, lo spettacolo mette in scena due dimensioni poco conosciute del celebre poeta Giovanni Pascoli (foto), rivelando l’immagine di un artista e di una personalità ancora più grande e moderna di quel che ci è potuta apparire attraverso le poesie nei libri di scuola. Le ricerche e i libri di Francesca Sensini, docente dell’Università di Nizza e scrittrice, che ispirano la regia di Daniele Lamuraglia e le coreografie di Paola Sorressa per questo spettacolo, hanno messo in risalto l’importanza delle relazioni di Pascoli con alcune figure femminili – reali, immaginarie, simboliche, mitologiche – e il ruolo fondamentale che hanno avuto sulla sua vita e la sua poetica. Si presenta quindi un sorprendente rinnovamento di quell’immagine tradizionale di Pascoli – triste, isolato, lacrimoso, senza legami profondi con una donna, oltre alle sorelle Ida e Maria. Ma si tratta appunto di un falso storico che pesa sul destino del “poeta maledetto” della nostra letteratura, finalmente trasformato in bellezza artistica da questi libri e dallo spettacolo di Mandala Dance Company.

Daniele Lamuraglia ha ricreato per la scena spettacolare l’altra dimensione che ne emerge: la straordinaria abilità di Pascoli nell’usare tre differenti registri linguistici: la poesia, ma anche un sublime latino e un’affascinante prosa epistolare.