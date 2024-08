Le barriere antirumore in A11: "Niente intervento nel 2024"

"Anche nel 2024 la società Autostrade per l’Italia non provvederà all’installazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto tra Monsummano e Serravalle Pistoiese, come invece ci aveva annunciato". La sezione della Valdinievole e il gruppo pistoiese di Italia Nostra annunciano che, a differenza di quanto avevano saputo da Luca Fontana, direttore del settore ingegneria e realizzazione dell’azienda, le strutture non sarà prevista nemmeno per quest’anno, nel tratto autostradale dove si verifica da tempo una situazione di disagio, soprattutto per le abitazioni vicine. "La realizzazione dell’opera – ricorda l’associazione in una lettera inviata a Fontana – come da più parti auspicato entro il 2024, sembrava certa. Con qualche elemento di ottimismo, secondo la sua nota, si poteva prevedere l’inserimento di pannelli fotovoltaici nella struttura della barriera antirumore, idea da noi particolarmente caldeggiata. Dalla lettura della vostra relazione tecnica pubblicata lo scorso maggio sembrerebbe che non sia di imminente realizzazione l’atteso intervento. Infatti, tale opera garantirebbe un benefico miglioramento della qualità della vita per la popolazione che vive in prossimità dell’autostrada A11 nel tratto Monsummano Terme- Serravalle Pistoiese".

Nella comunicazione inviata a Italia Nostra, Fontana ha sottolineato che "il piano di risanamento acustico sarà realizzato nei macro interventi 198 e 199 del piano di risanamento acustico di Autostrade per l’Italia. I progetti in questione sono stati approvati nel 2022 dalla conferenza dei servizi, tra cui i Comuni di Montecatini e Serravalle, per la conformità urbanistica. È in fase di affidamento la procedura per la progettazione esecutiva, che sarà sviluppata attraverso le linee guida della conferenza dei servizi e dovrà essere approvata dal ministero delle infrastrutture". Il dirigente di Autostrade conclude la lettera esprimendo apprezzamento per l’ipotesi di utilizzo di pannelli fotovoltaici nei pannelli fonoassorbenti. Adesso, in seguito agli accertamenti effettuati da Italia Nostra, arriva la doccia fredda: almeno per il 2024, l’intervento non si farà.

Le barriere antirumore fotovoltaiche sono strutture progettate per ridurre il livello di rumore, proteggere dall’inquinamento acustico prodotto dal traffico stradale e generare energia pulita. Queste strutture sono la combinazione di un sistema di barriere antirumore e di un impianto fotovoltaico che converte la luce solare in energia elettrica.