"Lavori in via Tripoli, servono ristori ai negozi"

"C’è grande preoccupazione tra le attività commerciali e di servizi – scrive Moreno Mencarelli, segretario del Pd montecatinese – per la chiusura del traffico in via Tripoli a causa dei lavori sul Salsero. Sono previsti circa sette mesi di cantiere. Il Pd condivide i timori di imprenditori e residenti perché la parola programmazione è bandita da quest’amministrazione. A pochi giorni dall’apertura del cantiere, non si conosce quale sarà il piano del traffico alternativo. Saranno lunghi mesi di disagio. Via Foscolo che già ora sopporta un grande carico veicolare sarà ulteriormente oberata, così come l’entrata in città dal cavalcavia dall’autostrada sarà un serpentone di auto. Il disagio comporterà anche una notevole riduzione dei clienti e degli incassi nelle attività di via Tripoli e aree adiacenti. In caso di richiesta di pronto intervento nelle zone centrali e nord della città da parte dei carabinieri, questi sarebbero costretti a un percorso molto complicato, così come l’intervento dei mezzi di soccorso. Chiediamo all’amministrazione comunale di aprire un tavolo di concertazione con le categorie economiche e i sindacati prevedendo ristori per i mancati incassi e per salvaguardare i posti di lavoro. E’ indispensabile predisporre almeno un piano provvisorio del traffico e delle soste".