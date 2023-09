Lavori in via del Salsero a Montecatini Terme: "Soldi da convenzione"

"L’approvazione del progetto esecutivo per gli interventi in via del Salsero è una buona notizia per la zona. Va però evidenziato che le risorse derivano dalla convenzione con Esselunga e i lavori sulla strada sono frutto di quegli accordi". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) attacca la maggioranza per il modo in cui ha gestito la questione. "L’’attuale amministrazione – spiega - ha ritardato di ben quattro anni l’intervento, in quanto l’intesa iniziale prevedeva l’esecuzione da parte di Esselunga, mentre l’accordo rivisto da questa giunta ha previsto che i lavori venissero fatti dal Comune. L’importo destinato alla zona è stato inoltre ridotto di oltre 100 mila Euro. Purtroppo, con l’avvicinarsi delle elezioni il sindaco in carica cercherà sempre di più di intestarsi interventi ed eventi, naturalmente solo positivi, che non lo riguardano minimamente, come ad esempio la montagna di milioni caduti a pioggia con il pnrr e tenuti fermi inchiodati fino ad oggi . Per fortuna, la città ha capito la situazione e tra pochi mesi avrà la possibilità di eleggere un sindaco adeguato". La giunta comunale ha da poco approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via del Salsero, redatto dall’architetto Andrea Pintus per un importo complessivo di circa 250mila euro, incluse imposte e oneri per la sicurezza. Il provvedimento ha ottenuto il via libera la scorsa settimana. Il passaggio successivo sarà l’affidamento e l’esecuzione dei lavori previsti. L’area oggetto dell’ intervento è costituita dal tratto di via del Salsero compreso tra l’incrocio con via Bassiviale Foscolo e l’incrocio con via dei Colombivia del Gallo. "Il progetto – dice il Comune - è teso a un miglioramento complessivo della qualità della sicurezza stradale e pedonale oltre ad intervenire su alcune questione infrastrutturali presenti e future. La strada, attualmente, presenta alcune criticità".