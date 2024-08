"L’autotutela non sempre è applicabile"

"Montecatini Parcheggi & Servizi e il comando di polizia municipale devono contare su uno scambio di informazioni più efficiente. Se una persona si reca negli uffici della società partecipata dal Comune per comunicare il cambio della targa in seguito all’acquisto di una nuova automobile, da qui deve partire l’informazione per i vigili urbani. In questo modo, possiamo essere più vicini ai cittadini ed evitare che si verifichino spiacevoli equivoci, come quelli avvenuti con le multe fatte con i varchi elettronici a chi aveva il permesso di entrare nella zona a traffico limitato". Marco Silvestri, assessore alla polizia municipale, risponde così ai cittadini che stanno continuando a ricevere sanzioni per l’ingresso in Ztl, anche più di una al giorno. Gran parte delle persone coinvolte aveva acquistato un’automobile nuova che non risultava alla polizia municipale.

L’ex sindaco Luca Baroncini aveva preso l’impegno di annullare in autotutela queste sanzioni. "Questo strumento – sottolinea Silvestri – non può essere usato a pioggia, ma solo in presenza di determinati dati oggettivi. Altrimenti, i cittadini fanno meglio a presentare un ricorso per risolvere la situazione. Non commento le affermazioni dell’ex sindaco, ma gli uffici non possono agire in autotutela se mancano le condizioni essenziali". Alcuni residenti all’interno della zona a traffico limitato si sono visti recapitare quattro contestazioni di violazioni in un giorno solo, perché sono stati ripresi mentre entravano e uscivano dai varchi. Quando hanno ricevuto i verbali non sono propriamente esplosi per la gioia.

Da. B.