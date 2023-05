L’auto prende fuoco Paura per una 50enne

Poteva davvero finire male per la conducente di una macchina che ieri, intorno alle 13.30, è andata a sbattere contro il muretto di cinta di un’abitazione, lungo la via Campircioni a Ponte Buggianese. La parte anteriore del veicolo, infatti, ha preso subito fuoco. La 53enne stava percorrendo la strada nel tratto che passa da Ponte, quando, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere violentemente. Quando la gente ha visto sprigionarsi le fiamme ha temuto subito per la vita della conducente. Sembrava una scena tratta da un fil di azione, con l’unica differenza che c’era davvero una vita in pericolo. Le persone presenti sul posto hanno capito che non c’era tempo da perdere. Così, con grande generosità, sono andati ad aiutarla consentendole di uscire dalla macchina. Sul posto, intanto, allertate dal 118, sono giunte le ambulanze della Misericordia di Montecatini e della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese. Per domare l’incendio scoppiato, sono arrivati i vigili del fuoco di Montecatini Terme. Le fiamme sono state spente in breve tempo, riportando l’area in sicurezza e impedendo esplosioni dagli esiti imprevedibili.

La donna, in base ai primi accertamenti medico-sanitari, non avrebbe fortunatamente riportato particolari ferite e si troverebbe in buone condizioni di salute. In ogni caso, per maggiori accertamenti è stata portata all’ospedale di Pescia. L’incidente, come era prevedibile ha causato qualche rallentamento al traffico e un po’di paura tra gli altri conducenti che hanno assistito alla scena. Grazie al provvidenziale intervento dei mezzi di soccorso, la situazione è tornata alla normalità in tempi relativamente brevi.

Daniele Bernardini