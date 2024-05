"L’attività del Golf Club prosegue in attesa della vendita del bene"

"La società Golf La Vecchia Pievaccia, proprietaria dell’immobile, è stata dichiarata fallita, ma come gestori dell’immobile abbiamo ricevuto dal giudice all’esecuzione (e quindi dall’ Istituto per le vendite giudiziarie) tutte le autorizzazioni a mantenere il bene e continuare le attività sportive e di socialità, in attesa della vendita del bene stesso". Massimiliano Laldi, presidente del Golf Montecatini Terme, interviene per fare chiarezza sul caso, perché, nonostante tutti i particolari con cui è stata diffusa la notizia riguardante la società Golf La Vecchia Pievaccia, qualcuno pensa che anche la parte che cura la gestione della struttura sia rimasta coinvolta nella procedura di liquidazione giudiziale, il nuovo nome del fallimento, ma le cose non stanno affatto così.

Il Golf Club La Pievaccia è stata realizzato oltre quarant’anni fa da un gruppo di intraprendenti albergatori e appassionati per venire incontro a un turismo di alta qualità. Il sito internet della struttura presenta una descrizione molto accurata dell’impianto. "Il Golf Montecatini Terme – si legge – è situato al centro della Toscana, crocevia tra Firenze e la costa. È il posto ideale per trascorre vacanze rilassanti e appaganti sia per il singolo giocatore sia per l’intera famiglia. Il club è stato fondato nel 1982 grazie al lavoro di un piccolo gruppo di amanti del golf e disegnato dall’architetto Marco Croze. Il percorso è molto suggestivo, immerso in un contesto di campagna toscana dove si contano circa 2000 piante di ulivo, con un panorama mozzafiato lungo le 18 buche del percorso camminando tra alberi da frutto, ulivi, cipressi ed quant’altro offre questa magnifica regione. Le buche si snodano su dolci pendii e richiedono precisione nei colpi, anche se non eccessivamente lunghi".

Nel corso dei suoi primi venticinque anni di vita il Golf Montecatini è stato potenziato in tutte le sue strutture con un investimento superiore ai 5 milioni di euro (per un valore globale calcolabile sui 20milioni): il campo è passato da 9 a 18 buche con impianti tecnologici all’avanguardia per la sua manutenzione, la club house è stata migliorata, sono stati aggiunti la piscina, il centro benessere, 9 camere tra cui due suite.

