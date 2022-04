L’associazione Buggiano Castello festeggia i 50 anni con una mostra

E’ stata inaugurata ieri al Palazzo Pretorio la mostra dell’associazione Buggiano Castello "5 storie per 50 anni" - racconto di cinque decenni di storia, cultura, musica, territorio e manifestazioni a Buggiano Castello - 1972 - 2022: 50 anni dell’associazione culturale Buggiano Castello. "Abbiamo deciso di raccontarci – spiegano gli organizzatori – attraverso una mostra di manifesti, locandine, pubblicazioni e foto delle attività che l’associazione porta avanti da 50 anni, suddivise in 5 bellissime storie: la cultura, la storia della Valdinievole, l’impegno per il paese, per la musica e il borgo degli agrumi. Sono le tematiche che da sempre hanno contraddistinto l’operato dei volontari e le manifestazioni promosse dai soci. Grazie al recente lavoro di sistemazione dell’archivio dell’associazione, sono stati selezionati i materiali esposti ed è stata ideata la nuova veste grafica per le celebrazioni del cinquantenario, disegnata proprio partendo dalle cinque storie". Nell’occasione è stata distribuita la cartolina celebrativa, realizzata in tiratura limitata e con gli eventi in programma per la primavera di quest’anno. La mostra, che è stata curata dai consiglieri dell’associazione Luca Lucaccini e Filiberto Segatto, sarà aperta al pubblico tutti i giorni festivi fino al 5 giugno nell’orario dalle 15 alle 19.