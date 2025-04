L’arrivo del Mercato del Forte. Divieti e modifiche alla viabilità

L’arrivo del Mercatino di qualità da Forte dei Marmi, in programma sabato tra corso Roma, piazza del Popolo e piazza XX Settembre, porterà una serie di modifiche alla viabilità della zona. L’amministrazione ha emesso un’ordinanza per consentire l’installazione e la permanenza dei circa 47 banchi previsti per l’intera giornata.

Dalle sei alle 20.30, e, comunque, fino al termine della manifestazione del 12 aprile, è vietata la sosta, con rimozione forzata, di tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di corso Roma, di corso Matteotti (nel tratto compreso da via San Martino a piazza del Popolo), via Solferino e su tutta l’area di piazza XX Settembre. Dalle sei alle 20.30, e, comunque, fino a fine al termine della manifestazione è vietato il transito di tutte le categorie di veicoli lungo corso Roma, nel tratto compreso tra viale dei Martiri e piazza del Popolo, via della Torretta, tra il civico cinque fino a piazza del Popolo, corso Matteotti, tra via San Martino e piazza del Popolo, via Solferino, piazza XX Settembre, via Cavour (nel tratto compreso tra via Mazzini e corso Roma), a eccezione dei residenti di via Cavour, via Napoleone Melani (nel tratto compreso tra via Mazzini e corso Roma) a eccezione dei residenti di via Napoleone Melani, via Sicilia (nel tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Roma), a eccezione dei residenti di via Sicilia.

Sono istituite anche modifiche alla circolazione veicolare. Da corso Roma all’intersezione con viale dei Martiri–via Provinciale Lucchese–viale Simoncini è prevista una transenna con segnaletica di direzione obbligatoria a destra o sinistra e Divieto di transito. Da corso Matteotti con via San Martino, invece, è prevista una transenna con segnaletica di direzione obbligatoria a destra e divieto di transito. Per via Mazzini, all’intersezione con via Cavour, è fissata una transenna con segnaletica di divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Cavour (primo tratto) con direzione di marcia da via Garibaldi a corso Roma. Sempre in via Mazzini, all’intersezione con via Napoleone Melani, è in programma una transenna con segnaletica di divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Napoleone Melani (primo tratto) con direzione di marcia da viale dei Martiri a corso Roma. In viale Giovanni Amendola, all’intersezione con via Sicilia, sarà fissata una transenna con segnaletica di divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Sicilia, con direzione di marcia da viale Carlo Rosselli a corso Roma.

Daniele Bernardini