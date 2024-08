L’argento di Macchi è chiesinese

Un pezzo della medaglia d’argento olimpica conquistata nella finale del fioretto maschile da Filippo Macchi è chiesinese. L’atleta, pisano di Pontedera, è nipote di Antonella Del Tredici, sorella di Elda, e secondo cugino del vicesindaco Lorenzo Vignali. "Siamo in ottimi rapporti- ci dice l’assessore – l’ho visto nascere: avevo 10 anni quando è nato. Ci siamo sempre frequentati". La Federscherma è intervenuta inoltrando una protesta ufficiale dopo la finale persa contro il cinese di Hong Kong Cheung Ka Long, con le tre stoccate finali assegnate all’avversario dagli arbitri. Una decisione contestata da molti. Macchi, però, ha accettato la decisione senza fare drammi. Ora lo rivedremo a Chiesina Uzzanese? "Più volte è venuto a trovarci, sua nonna Antonella, sorella di mia madre, è chiesinese puro sangue; e adesso non mancheremo di invitarlo, anche in veste ufficiale. In parte, è uno di noi".

ec