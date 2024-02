Larcianese vince 2-1 contro il Casalguidi: terza vittoria consecutiva

LARCIANESE

2

CASALGUIDI

1

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, Pini (21’ st Foresta), Sheta, Fusco, Iannello (34’ st Dinucci), Sarti, Ndiaye (38’ st Lenti), Ferraro (13’ st Marianelli), Biagioni (17’ st Guarisa). All. Cerasa.

CASALGUIDI: Fiaschi, Tadei (20’ Paccagnini), Tesi, Ghimenti, Cappellini, Puccianti (35’ st Dani), Ceccarelli, Martini, Mallardo, Bonfanti An. (33’ st Sellaroli), Bonfanti Al. All. Benesperi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Marcatori: 2’ Ndiaye, 15’ Sarti (rig.), 16’ st Mallardo

Note: al 7’ st Paccagnini ha fallito un calcio di rigore.

La Larcianese conquista la terza vittoria consecutiva superando per 2-1 l’ostica formazione del Casalguidi. I padroni di casa hanno avuto una partenza sprint. Al 15’ del primo tempo i viola erano in vantaggio già di due reti. Nella ripresa è venuto fuori il Casalguidi, che prima ha accorciato le distanze con una rete segnata Mallardo e poi ha cercato con determinazione la rete del pareggio. La Larcianese, con Guarisa su azione di contropiede ha avuto due nitide palle reti per allungare il vantaggio.

m.m.