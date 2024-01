Larcianese eliminata dal San Marco

San Marco Avenza

3

Larcianese

0

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (28’ Della Pina) Orlandi, Conti, Cucurnia, Aliboni, Shqypi (20’ st Franzoni), Dell’Amico, Donati (23’ st Smecca), Pasciuti, Verona (30’ st Doretti). All. Alessi.

LARCIANESE: Pinochi, Porciani, Monti (18’ st Pini), Marianelli, Lo Russo, Fusco, Dinucci, Sarti (34’ st Lebbaraa), Lenti (16’ st Ndaye), Guarisa (30’ st Errachid), Maccagnola (16’ st Biagioni). All. Cerasa.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Marcatori: 17’ Dell’Amico, 34’ Shqypi, 25’ st Verona (rig.).

La Larcianese viene eliminata ai quarti di finale della Coppa Italia Toscana. Si conclude così l’avventura con una pesante sconfitta nel risultato. Un primo tempo dove la squadra viola è stata punita nelle uniche due azioni offensive del San Marco Avenza. Dopo appena 13 minuti di gioco i locali passano in vantaggio con una rete, segnata da Dell’Amico. Ha segnato di testa, appostato a centro area, mettendo in rete un preciso passaggio di Pasciuti. La Larcianese reagisce. Al 21’ una conclusione di Sarti viene deviata in tuffo dal portiere Baldino. Poi al 26’ è il turno di Guarisa a farsi pericoloso. La sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Sul susseguente corner Sarti di testa sfiora il gol. La conclusione viene respinta sulla linea di porta, a portiere battuto, da un difensore locale. Poi al 34’ arriva a sorpresa il raddoppio del San Marco Avenza. La rete viene segnata da Shqypi con un forte diagonale, con la palla che si i infila alle spalle del portiere della Larcianese Pinochi. La terza rete viene segnata nel secondo tempo, al 70’, su rigore, trasformato da Verona, per un fallo commesso da Fusco sullo stesso giocatore che ha realizzato il penalty. Eliminata in Coppa, adesso l’attenzione della Larcianese si sposta tutta nel campionato. Domenica prossima giocherà in trasferta a Castelnuovo.

Massimo Mancini