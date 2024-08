L’ampliamento de La Palagina. Campo sportivo pronto a ottobre: "Qui gare fino all’Eccellenza"

Lavori in corso ovunque, a Pieve a Nievole, che vede una mappa ricca di cantieri, oltre a quello del raddoppio. il Comune di Pieve punta l’attenzione verso il Campo Sportivo La Palagina. Qui è previsto il rifacimento e l’ampliamento del campo stesso in erba sintetica. "L’ampliamento – spiega il sindaco Diolaiuti – consentirà di portare il campo alle misure utili a poterlo utilizzare per i campionati fino all’Eccellenza che oggi invece sono preclusi. Quindi si migliora non solo la struttura ma anche l’efficienza dell’impianto che potrà ospitare anche partite di categorie superiori".

Secondo le specifiche si tratta di un lavoro in parternariato pubblico-privato tra Comune di Pieve a Nievole e Uc Giovani Via Nova Bp già gestore dell’impianto per un importo contrattuale netto per la realizzazione dei lavori di 418.315,59 euro di cui 19.985,97 per oneri di sicurezza interni ed esterni. Ad eseguire i lavori è Ati e per essi l’impresa Sofisport Srl di Montacchiello in provincia di Pisa. I lavori sono in corso e la durata della concessione del Comune all’ Unione calcio Giovani Via Nova, è di 15 anni e per ogni anno, l’ Amministrazione comunale corrisponderà al gestore esecutore dell’investimento un canone annuo di 64.900 euro contro i circa 40.000 attuali. sSalvo imprevisti – chiosa il sindaco – i lavori dovrebbero completarsi entro la fine del mese di ottobre prossimo".

Tra gli altri cantieri invece troviamo anche quello per la manutezione straordinaria del primo tratto di via Milano dove, nell’ambito dei lavori di raddoppio ferroviario, la ditta Cemes si è impegnata a ripristinare via Vergaiolo nel tratto tra la scuola materna in località Colonna e la Madonnina (lavoro già fatto) e il primo tratto di via Milano fino all’incrocio con via Togliatti, compreso il rifacimento dei marciapiedi.

Per quanto riguarda invece il cantiere per la frana in località Pietre Cavate, la durata contrattuale dei lavori è di 270 giorni che prevedono il ripristino del corpo stradale anche mediante due nuovi muri di sostegno in corrispondenza dei due punti delle frane, entrambi rivestiti in pietra, fondati su micropali e varie opere di regimazione e controllo delle acque piovane; posa di guardrail e altri accessori con l’obiettivo di rendere nuovamente transitabile la strada.

Arianna Fisicaro