La viabilità a rischio. Impegno del Comune contro il degrado stradale

Il Comune di Uzzano ha iniziato il 2024 concentrando l’attenzione sulla viabilità comunale, quella che da anni veniva lasciata in secondo piano e che col tempo si degradava sempre più con buche che venivano rattoppate qua e là ed il fondo stradale che era ormai esausto dal transitare dei veicoli spesso anche pesanti. Il primo impegno vede un importo di 150mila euro completamente finanziati da risorse comunali per il ripristino della viabilità collinare quale è quella che sale dal centro storico verso i Pianacci. Le opere proseguiranno nella zona sud e più precisamente nelle frazioni di Torricchio e Forone da via Aldo Moro, via Dei Fabbri compresa via Amendola, dove sono stati individuati tratti a rischio. "Si tratta di un primo importante stanziamento – commenta il sindaco Dino Cordio – con il quale intendiamo iniziare un lavoro che per i prossimi due anni verrà dedicate risorse interamente provenienti dal bilancio comunale e che sicuramente produrranno oggettivi miglioramenti. In tema di lavori pubblici – ha aggiunto Cordio – siamo giunti a parlare di sicurezza stradale dopo aver concentrato l’attenzione sulla progettazione di nuove opere pubbliche come la videosorveglianza, la pubblica illuminazione e sul decoro e messa in sicurezza dei principali luoghi pubblici quali scuole, cimiteri, marciapiedi, impianti sportivi, sede comunale, e grazie anche a preziosi contributi esterni siamo in grado di mettere in campo queste importanti attività sulle strade".

"Lo dico per gli affezionati alle critiche social: sono consapevole che non è mai abbastanza – ha proseguito il sindaco – considerando che sono anni che non è stato materialmente possibile investire autonomamente sulle asfaltature sempre molto costose escluse dai bandi do co-finanziamento. Garantisco che nei prossimi due anni proveremo a rimetterci in pari anche sul versante della viabilità comunale. Il mio ringraziamento va alla squadra degli amministratori e a tutto lo staff dell’ ufficio tecnico, dall’ingegnere Diego Caruso agli architetti Enrico Marradini e Marina Giammatte per il prezioso lavoro che quotidianamente portano avanti. Un grazie particolare anche a tutti i cittadini che quotidianamente segnalano cose che non funzionano. Questa è la nostra comunità".

Stefano Incerpi